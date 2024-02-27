Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие кончились

Военный эксперт Виктор Мураховский поделился сведениями о том, что подразделения ВС киевского режима оказались вынуждены применить полученные от Соединённых Штатов Америки танки Abrams из-за того, что прочая бронетехника у населённого пункта Авдеевка кончилась.
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