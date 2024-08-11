Спортивные состязания проходят среди возрастных групп по пяти видам дисциплин: 1. Подтягивание на высокой перекладине 2.
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Спортивные состязания проходят среди возрастных групп по пяти видам дисциплин: 1. Подтягивание на высокой перекладине 2.