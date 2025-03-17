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МВД РФ предупреждает: остерегайтесь мошенничества в инвестициях 2025 года

МВД РФ предупреждает: остерегайтесь мошенничества в инвестициях 2025 года

Мошенники применяют психологические приемы, такие как иллюзия эксклюзивности и давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы граждане "инвестировали" в их проекты, предупредило управление по организации борьбы с правонарушениями в информационно-коммуникационных технологиях МВД РФ.

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