МВД РФ предупреждает: остерегайтесь мошенничества в инвестициях 2025 года

Мошенники применяют психологические приемы, такие как иллюзия эксклюзивности и давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы граждане "инвестировали" в их проекты, предупредило управление по организации борьбы с правонарушениями в информационно-коммуникационных технологиях МВД РФ.