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Смоленская Газета

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Специалисты «Смоленскэнерго» оценили научные работы выпускников профильного вуза

Специалисты «Смоленскэнерго» оценили научные работы выпускников профильного вуза

Представители филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в рамках конкурса «Лучший научный проект» дали профессиональную оценку научным работам бакалавров и магистров кафедры «Электроэнергетические системы» филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в городе Смоленске.

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