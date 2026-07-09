Специалисты «Смоленскэнерго» оценили научные работы выпускников профильного вуза

Представители филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в рамках конкурса «Лучший научный проект» дали профессиональную оценку научным работам бакалавров и магистров кафедры «Электроэнергетические системы» филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в городе Смоленске.
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