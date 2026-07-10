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Мировое обозрение

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Бензиновый кризис в России: власти регионов вводят заправку по номерам и требуют перестать замалчивать проблему

Бензиновый кризис в России: власти регионов вводят заправку по номерам и требуют перестать замалчивать проблему

Пока одни регионы просят «не накручивать гречку», другие вводят заправку по номерам. Кировская и Липецкая области с 11 июля переходят на систему «чет-нечет»: в четные дни месяца заливают бензин машины с четной первой цифрой госномера, в нечетные — с нечетной.

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