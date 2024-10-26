Орловская власть утвердила перечень благоустраиваемых дворов и общественных территорий на 2025 год

Региональное правительство в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» утвердило перечень дворовых и общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2025 году.
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