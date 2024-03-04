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В Германии партия «Свободные саксы» призвала прокуратуру проверить представителей бундесвера

Правая партия «Свободные саксы» обратилась в Генпрокуратуру ФРГ с заявлением о возбуждении уголовного дела против высокопоставленных офицеров бундесвера, планировавших атаку на Крымский мост, о которой стало известно в СМИ.

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