В Германии партия «Свободные саксы» призвала прокуратуру проверить представителей бундесвера

Правая партия «Свободные саксы» обратилась в Генпрокуратуру ФРГ с заявлением о возбуждении уголовного дела против высокопоставленных офицеров бундесвера, планировавших атаку на Крымский мост, о которой стало известно в СМИ.
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