Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Духовное управление - зачем Британии российские мусульмане?

Духовное управление - зачем Британии российские мусульмане?

Мы уже неоднократно писали про череду скандалов с участием высланных из России сотрудников посольства Великобритании, которые контактировали с российскими оппозиционерами, поддерживали работу антиправительственных медиа и занимались прямой координацией протестов, а также пытались влиять на миграционную политику в РФ.

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