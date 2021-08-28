Информация о ситуации в городском округе Керчь. Утро 28 августа

В результате обильных осадков в Керчи — в период с 11 по 18 августа — всего было подтоплено 18 частных домовладений; 20 придомовых территорий; 25 подвальных помещений многоквартирных домов; 7 социально значимых объектов и другие объекты (стадион им.
В результате обильных осадков в Керчи — в период с 11 по 18 августа — всего было подтоплено 18 частных домовладений; 20 придомовых территорий; 25 подвальных помещений многоквартирных домов; 7 социально значимых объектов и другие объекты (стадион им.
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