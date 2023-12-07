Бруклин Бекхэм стал жертвой насмешек из-за своего неудачного образа на показе Balenciaga

Бруклин Бекхэм стал объектом насмешек из-за своего неудачного образа на показе Balenciaga. Сын знаменитых родителей Дэвида и Виктории Бекхэм появился на мероприятии в чёрных широких штанах и толстовке без рубашки.
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