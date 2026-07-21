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«Да вы кошёлки!»: Анастасия Волочкова резко ответила тем, кто критикует её танцы после сложной операции

«Да вы кошёлки!»: Анастасия Волочкова резко ответила тем, кто критикует её танцы после сложной операции

Выступление Анастасии Волочковой на VK Fest со своим новым шоу «Одержимость» обернулось громким скандалом в Сети.

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