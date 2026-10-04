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Сколько на самом деле зарабатывают сотрудники УАЗа в 2026 году: разбор вакансий и реальных цифр

Сколько на самом деле зарабатывают сотрудники УАЗа в 2026 году: разбор вакансий и реальных цифр

Тема ульяновского автозавода всплывает в обсуждениях постоянно. Стоит только появиться новости о ценах на «Патриот» или очередной модернизации «Буханки», как комментарии заполняются спорами.

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