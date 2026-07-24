Нокс Джоли-Питт кардинально изменил прическу после занятий боевыми искусствами

Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли отметил совершеннолетие сменой имиджа Младший биологический наследник знаменитой голливудской пары продемонстрировал очередной смелый эксперимент со своей внешностью в Калифорнии.
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