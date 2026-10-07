"Руспродсоюз": выращивание кофе в Африке рискованно для российских компаний

Выращивание кофе в Африке потребует от российских компаний серьезной оценки возможных рисков, включая изучение ситуации с логистикой.
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