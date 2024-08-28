Виновник пожара в клубе Костромы вернется на СВО. «Молодой дурак, может, осознал что-то»

Осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе сержант Ионкин отправится на СВОСтанислав ИонкинИлья Питалев/РИА Новости Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон», снова заключил контракт с Минобороны.