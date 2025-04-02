НОЧЬ_В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») поддержала идею о запрете удаления крестов с изображений храмов, отметив, что это является оскорблением чувств верующих.
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