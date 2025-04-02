Русская весна
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Русская весна

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НОЧЬ_В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов

НОЧЬ_В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») поддержала идею о запрете удаления крестов с изображений храмов, отметив, что это является оскорблением чувств верующих.

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Комментарии
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АБ
Александр Б
Ни это главное. Главное кто дал отмашку на стирание крестов. И что с ним за это сделать.
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