Три депутата от Ростовской области сменили регион в Госдуме

Трое депутатов Госдумы восьмого созыва, избранные от Ростовской области в 2021 году, сохранили мандаты в новом созыве, но теперь представляют другие регионы.
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