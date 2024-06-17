Названа диета, способная на треть снизить риск летального исхода

Daily Mail утверждает, что "экологичная" диета снижает риск внезапной смерти на 33%Daily Mail со ссылкой на исследование Гарвардского университета пишет, что каждому человеку под силу снизить риск преждевременного летального исхода.
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