Парламент Турции проголосует по заявке Швеции в НАТО в 2024 году

Парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов. Голосование на Генассамблее меджлиса по заявке Швеции в НАТО станет возможным с 16 января, когда он возобновит работу.
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