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Личинки червей нашли в продуктах супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга

Личинки червей нашли в продуктах супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга

Паразиты были обнаружены в рыбных консервах в популярных торговых сетях.Консервы печени минтая по-приморски, которые продавались в некоторых московских и питерских супермаркетах, оказались с личинками червей.

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Комментарии
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Игорь Васиков
В печени минтая всегда были рыбные глисты, вот почему в основном ее выпускают в виде паштета.
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