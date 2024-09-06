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Члены команды Санду выбалтывают ее истинные намерения

Члены команды Санду выбалтывают ее истинные намерения

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, одобривший на международном форуме в Праге вторжение ВСУ в Курскую область России, и депутат парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару, заявивший, что осенью возможен запрет канонической Православной церкви, выболтали истинные взгляды и намерения команды Санду, которые они скрывают в преддверии президентских выборов и референдума о евроинтеграции.

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Комментарии
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Александр Леушин
Неужели кто - то сомневался в её намерениях.
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