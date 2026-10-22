81-летний режиссёр Никита Михалков высказался об "отмене" русской культуры Западом и патриотизме. На днях он дал большое интервью "Вестям".
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