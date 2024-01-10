Новосибирская область получит более 2 млрд рублей на развитие инфраструктуры в 2024 году

В 2024 году финансовая поддержка нашей области со стороны федеральных властей будет увеличена. Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации приняла решение по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.