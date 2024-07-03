Глава РЭО провел рабочую встречу с Послом Китая

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики (КНР) в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй обсудили сотрудничество в области обращения с отходами.
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