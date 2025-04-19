Власти объяснили низкий уровень воды в Волге

Низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан в том числе с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы, сейчас водохранилища плавно наполняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росводресурсов .
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