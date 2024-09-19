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Ипотечный бум в Забайкалье закончился

Ипотечный бум в Забайкалье закончился

В Забайкальском крае наблюдается спад интереса к ипотечным кредитам. В июле 2024 года количество договоров об ипотечном кредитовании, заключенных с банками, снизилось до 960, что на 26% меньше, чем в июне, когда было заключено рекордное за год число договоров - более 1300, сообщается на сайте Банка России.

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