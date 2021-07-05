Илон Маск о конструкции Starship и ходе работ над ней

Artzius:— Каковы характеристики тяги и давления в камере двигателей RBoost? Сколько нужно, чтобы достичь цели в более 300 тонн тяги?|Marcus House:— Было бы интересно узнать, нацелен ли Raptor Boost на тягу 300+ тонн|Elon Musk:— Текущий план состоит в том, чтобы увеличить базовую тягу Raptor до ~ 230 тонн и увеличить количество двигателей до 32 или 33Elliott:— Как идёт разработка Raptor Vac? Приближается ли он к амбициозным 380 секундам удельного импульса, или всё ещё держится на 350 сек?|Elon Musk:— Хорошо выглядит на ~ 378 секундах.