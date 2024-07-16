Собянин: Под брендом «Сделано в Москве» представлено уже более 25 тыс. товаров

Проект объединил более 5,5 тыс. предпринимателей Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о проекте «Сделано в Москве», участники которого в январе-июне текущего года заработали 150 млн руб.
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