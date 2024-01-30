Против режиссёра новой киноверсии «Мастера и Маргариты» потребовали завести уголовное дело А помните, были такие супруги Локшин (Arnold and Lauren Lockshin), американские учёные-коммунисты, которые в восьмидесятых убежали от рейгановского режима в СССР?Политическое убежище левым интеллектуалам было предоставлено в октябре 1986-го.
Поливающий грязью Россию деятель получил огромные деньги из бюджета
Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Какой мерзкий!
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6 час.
ИП
Игорь Петров
Кто же дал ему деньги? Фамилии? И, на лесоповал!
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Опять получается, сколько волка не корми...Если ВВП не забыл уроки, полученные в школе КГБ, то должен поручить спецслужбам контролировать основные сферы деятельности в стране, культуру особенно. Но, похоже, подзабыл, судя по количеству вшей в культурной тусовке
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3 час.
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