СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зиновкин
    Как можно быть такими тварями?!!! Люди оскотинились. В советское время такое было бы исключено. В эпоху дикого капита...ДОЧКУ ПОГИБШЕГО В...
  • Олег Самойлов
    Угу! Вынужден павередь!В Беларуси никаки...
  • Олег Самойлов
    хуялькофффф! Панемаю, что ты у нас идиот, но НИКОГДА не мог даже прикинуть, что ДО ТАКОЙ  степени!В Беларуси никаки...

Поливающий грязью Россию деятель получил огромные деньги из бюджета

Поливающий грязью Россию деятель получил огромные деньги из бюджета

Против режиссёра новой киноверсии «Мастера и Маргариты» потребовали завести уголовное дело А помните, были такие супруги Локшин (Arnold and Lauren Lockshin), американские учёные-коммунисты, которые в восьмидесятых убежали от рейгановского режима в СССР?Политическое убежище левым интеллектуалам было предоставлено в октябре 1986-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НМ
Наталия Москаленко
Какой мерзкий!
Ответить
6 час.
ИП
Игорь Петров
Кто же дал ему деньги? Фамилии? И, на лесоповал!
Ответить
5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Опять получается, сколько волка не корми...Если ВВП не забыл уроки, полученные в школе КГБ, то должен поручить спецслужбам контролировать основные сферы деятельности в стране, культуру особенно. Но, похоже, подзабыл, судя по количеству вшей в культурной тусовке
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх