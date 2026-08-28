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Звезда Fashion TV Елена Новикова проведет кастинг в Барнауле

Звезда Fashion TV Елена Новикова проведет кастинг в Барнауле

Она отберет моделей для работы в Москве и за границей 5 сентября в краевой столице состоится модельный кастинг, который проведет Елена Новикова - телеведущая Fashion TV, генеральный директор международного модельного агентства "Casta Models".

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