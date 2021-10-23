Юрий Селиванов: Как мертвому припарки

Для киевского режима все средства хороши, чтобы держать свою паству в состоянии перманентного антироссийского психоза На Украине очередной приступ воинственной эйфории по случаю скорого обретения нового «вундерваффе» от щедрот Великобритании.
Для киевского режима все средства хороши, чтобы держать свою паству в состоянии перманентного антироссийского психоза На Украине очередной приступ воинственной эйфории по случаю скорого обретения нового «вундерваффе» от щедрот Великобритании.
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