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Юрий Селиванов: Как мертвому припарки

Юрий Селиванов: Как мертвому припарки

Для киевского режима все средства хороши, чтобы держать свою паству в состоянии перманентного антироссийского психоза На Украине очередной приступ воинственной эйфории по случаю  скорого обретения нового «вундерваффе» от щедрот Великобритании.

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Иван
Ну, хохлы, теперь вы вооружены "До зубов".
Екатерина
Видим новую стратегию США и их прихвостней по организации военных столкновений. То они в Афгане полные склады с оружием оставили талибам, то в Украину "гуманитарные" поставки с оружием организовали. И НАТО в стороне, ведь за НАТОвский удар можно и ответку получить. А так, НАТО в стороне. Страшны ведь не ракеты, страшно от наличия в Украине большого количества зомбированных людей, способных, в своей ненависти к России, на любой неадекватный поступок. И если вспомнить старую народную поговорку про ружье на стене, то власти РФ есть над чем задуматься...
Борис Осипов

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