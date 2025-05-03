Камалов о «Барысе»: «Когда у руководства свои тараканы, от тебя ничего не зависит. Ты вместе со всей командой в шоке. У Мамбеталиева баллоны через день – это как позавтракать»

Казахстанский клуб завершил Фонбет Чемпионат КХЛ на последнем месте с 35 очками в 68 играх. – Вы начинали нынешний сезон в астанинском «Барысе», который сотрясали скандалы в виде двух смен главного тренера, последующего перехода на работу с молодыми хоккеистами, неоднозначных заявлений руководства.