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Камалов о «Барысе»: «Когда у руководства свои тараканы, от тебя ничего не зависит. Ты вместе со всей командой в шоке. У Мамбеталиева баллоны через день – это как позавтракать»

Казахстанский клуб завершил Фонбет Чемпионат КХЛ на последнем месте с 35 очками в 68 играх.  – Вы начинали нынешний сезон в астанинском «Барысе», который сотрясали скандалы в виде двух смен главного тренера, последующего перехода на работу с молодыми хоккеистами, неоднозначных заявлений руководства.

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