В чем секрет стремительного продвижения русской армии на Донбассе, и что нужно успеть до распутицы Юлия СоколоваВ августе и сентябре 2024 года российские войска продемонстрировали невиданное с 2022 года ускорение в освобождении Донбасса, продвигаясь по украинской территории с впечатляющей скоростью.
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