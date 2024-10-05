В чем секрет стремительного продвижения русской армии на Донбассе, и что нужно успеть до распутицы Юлия СоколоваВ августе и сентябре 2024 года российские войска продемонстрировали невиданное с 2022 года ускорение в освобождении Донбасса, продвигаясь по украинской территории с впечатляющей скоростью.