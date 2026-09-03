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Регионы России

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Собянин сообщил об уничтожении 27 украинских беспилотников в небе над Москвой

Собянин сообщил об уничтожении 27 украинских беспилотников в небе над Москвой

Для обеспечения безопасности воздушного пространства Росавиация ввела ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское).

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