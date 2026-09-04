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Врач Горнак: иногда осенняя одежда может вызывать аллергию

Врач Горнак: иногда осенняя одежда может вызывать аллергию

При контакте с шерстяной одеждой у некоторых людей могут появляться покраснение, зуд или высыпания на участках кожи, где ткань соприкасается с телом.

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