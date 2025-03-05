Трамп заявил о готовности Зеленского вернуться к переговорам о сделке по ресурсам

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед конгрессом заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов вернуться за стол переговоров, а также подписать соглашение по редкоземельным ресурсам Украины.
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