Игорь Комаров посетил Всероссийский молодёжный форум «iВолга»

30 июля на Мастрюковской поляне (Самарская область), где проходит Молодежный форум «iВолга», полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель Председателя Правления «Движения Первых» Екатерина Самсонова приняли участие в Дне Приволжского федерального округа и обсудили молодежную политику и воспитание подрастающего поколения.