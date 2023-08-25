Школьные занятия по профориентации будут проводиться еженедельно — Кравцов

Новые школьные занятия по профориентации будут проводиться по всей России еженедельно с этого учебного года, напомнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 августа в видеообращении к участникам съезда работников образования Новосибирской области.
Новые школьные занятия по профориентации будут проводиться по всей России еженедельно с этого учебного года, напомнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 августа в видеообращении к участникам съезда работников образования Новосибирской области.
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