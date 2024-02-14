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Царьград

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МИД Белоруссии жестко ответил на отказ Канады выдать России нациста Гунько

МИД Белоруссии жестко ответил на отказ Канады выдать России нациста Гунько

Отказ Оттавы выдать Москве нацистского преступника из дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунку) является серьезной и глобальной проблемой, заявил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

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