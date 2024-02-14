МИД Белоруссии жестко ответил на отказ Канады выдать России нациста Гунько

Отказ Оттавы выдать Москве нацистского преступника из дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунку) является серьезной и глобальной проблемой, заявил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.
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