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The Eurasia Daily news agency

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And he doesn't hide it: An interesting photo from the BRICS summit — Senator

And he doesn't hide it: An interesting photo from the BRICS summit — Senator

Senator Alexei Pushkov commented on a photo from the BRICS summit in India. Pushkov posted on his telegram channel a picture showing Russian and South African Presidents Vladimir Putin and Cyril Ramaphosa on the right, and Iranian President Masoud Peseshkian and Indian Prime Minister Narendra Modi on the left.

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