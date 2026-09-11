Senator Alexei Pushkov commented on a photo from the BRICS summit in India. Pushkov posted on his telegram channel a picture showing Russian and South African Presidents Vladimir Putin and Cyril Ramaphosa on the right, and Iranian President Masoud Peseshkian and Indian Prime Minister Narendra Modi on the left.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым