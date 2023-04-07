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В Херсонской области за шпионаж о российских Вооруженных силах задержаны украинский агент и его помощник

В Херсонской области за шпионаж о российских Вооруженных силах задержаны украинский агент и его помощник

Сотрудники пресс-службы ФСБ утром в пятницу, 7 апреля, сообщили, что в Херсонской области были задержаны украинский агент и его помощник за шпионаж о Вооруженных силах Российской Федерации.

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