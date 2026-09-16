Угальде о Даку: «Удивились, насколько он открытый и приятный парень. Когда «Спартак» встречался с «Рубином», Мирлинд всегда казался агрессивным и злобным»

Форвард « Спартака » Манфред Угальде высказался о своем партнере по атаке Мирлинде Даку . — Твои успехи на старте сезона стали новым доводом для сторонников странной теории: с приходом Гарсии твоя результативность упала, но стоило ему уйти в аренду, как ты снова стал забивать чуть ли не в каждой игре.