В Подмосковье соберутся хайпожоры и их поклонники

В Подмосковье, в Live Арене, 6 декабря должна пройти церемония присуждения премии тем, кто . все свои усилия направляет на хайп и загребание посредством такового побольше шуршащих и звенящих атрибутов жизни.
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