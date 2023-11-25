Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Подмосковье соберутся хайпожоры и их поклонники

В Подмосковье соберутся хайпожоры и их поклонники

В Подмосковье, в Live Арене, 6 декабря должна пройти церемония присуждения премии тем, кто . все свои усилия направляет на хайп и загребание посредством такового побольше шуршащих и звенящих атрибутов жизни.

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