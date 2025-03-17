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Царьград

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До трёх лет тюрьмы: В России хотят ужесточить наказание за нападение собак на людей

До трёх лет тюрьмы: В России хотят ужесточить наказание за нападение собак на людей

Владельцев животных планируют наказывать за смерть человека.В России могут ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных из-за нападения питомцев.

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Комментарии
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Марина Трянина
собаки - первая жертва людской безграмотности, агрессии, ненависти, глупости, недальновидности... следующими жертвами будут - кабаны, лоси, тигры, медведи... тк они тоже мешают некоторым нечеловекам, которых собаки веками защищали от диких животных... И расплодятся в городах мыши крысы и прочие грызуны - разнозчики инфекции и пр. заразы....
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