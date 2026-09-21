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В Московской области большой пожар! В огне пять тысяч квадратных метров промзоны и мусорного полигона

В Московской области большой пожар! В огне пять тысяч квадратных метров промзоны и мусорного полигона

Спасатели уточняют: горит мусор частично на открытой площадке, частично в помещении. По имеющимся данным, площадь горения 5 тысяч квадратных метров.

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