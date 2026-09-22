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Paraguay's China debate is about more than market size

Representatives of Taiwanese manufacturer Master Bus traveled to Paraguay to advance plans for a roughly $30 million electric-bus plant.

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