Газета Труд

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«Политическое самоубийство»: Собчак пояснила, почему ни один лидер РФ не откажется от Крыма

«Политическое самоубийство»: Собчак пояснила, почему ни один лидер РФ не откажется от Крыма

Популярная российская журналистка Ксения Собчак дала интервью украинскому телеканалу «1+1», в ходе которого пояснила, почему ни нынешний президент РФ Владимир Путин, ни следующий глава российского государства «не смогут отказаться от Крыма».

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