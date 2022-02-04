«Политическое самоубийство»: Собчак пояснила, почему ни один лидер РФ не откажется от Крыма

Популярная российская журналистка Ксения Собчак дала интервью украинскому телеканалу «1+1», в ходе которого пояснила, почему ни нынешний президент РФ Владимир Путин, ни следующий глава российского государства «не смогут отказаться от Крыма».
Популярная российская журналистка Ксения Собчак дала интервью украинскому телеканалу «1+1», в ходе которого пояснила, почему ни нынешний президент РФ Владимир Путин, ни следующий глава российского государства «не смогут отказаться от Крыма».
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