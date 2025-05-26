Ростех впервые покажет на «Металлообработке-2025» импортозамещенный станок для авиации и ОПК

Фото: «СТАН» Российский разработчик и производитель высокоточных станков с ЧПУ — станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех — впервые представляет на выставке «Металлообработка-2025» один из самых технологичных отечественных станков: пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр 2000VH.
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