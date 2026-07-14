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ТАСС

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Баканов пожелал успеха экипажу предстоящей миссии к МКС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса, председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов отметил подготовку космонавтов и пожелал им удачи в предстоящей экспедиции к МКС.

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