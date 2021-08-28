“Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятелей целый мешок”. Но так не получится! Ограничения по домашним животным Лидия ОрловаТакое количество животных в доме, как говорил папа дяди Федора из мультика, необходимо, чтобы дети не пропадали.